سرقة ملايين الدولارات و10 أونصات من الذّهب من إحدى المنازل!

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة في بيان، اليوم، أنه "بتاريخ 5-3-2024، إدعى أحد المواطنين أن مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى منزله الكائن في منطقة صور - جل البحر، وسرقوا من داخله مبلغ 190,000 دولار أميركي و10 "أونصات" من الذهب، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".وأضاف البيان: "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف منفذي السّرقة، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّات المتورطين بهذه العملية، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى: ع. ق. (مواليد عام 1977، لبناني)".وتابع: "بتاريخ 15-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في صيدا- الكورنيش البحري، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع، لون كحلي. تم ضبط قسم من المبلغ المسروق يُقدّر بحوالى 107,000 دولار أميركي و10 "أونصات" ذهبية و3 بنادق صيد، وكميّة من الذهب بلغت قيمتها نحو 8,000 دولار أميركي، كان قد اشتراها الموقوف بالأموال المسروقة".ووفقاً للبيان، بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع شخص آخر، بتنفيذ عملية السّرقة المذكورة.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات والسيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.