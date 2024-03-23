السنيورة أبرق الى الرئيس الروسي معزياً

أبرق الرئيس فؤاد السنيورة، الى الرئيس الروسي فلاديميير بوتين معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو.



كما اعرب عن استنكاره الشديد للجريمة الإرهابية التي تعرض لها الأبرياء في المركز التجاري الروسي.

Advertisement