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لبنان

السنيورة أبرق الى الرئيس الروسي معزياً

Lebanon 24
23-03-2024 | 08:17
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 أبرق الرئيس فؤاد السنيورة، الى الرئيس الروسي فلاديميير بوتين معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو.

 كما اعرب عن استنكاره الشديد للجريمة الإرهابية التي تعرض لها الأبرياء في المركز التجاري الروسي.
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