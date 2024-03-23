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لبنان

سفارة باكستان في بيروت: وقفنا إلى جانب لبنان في السراء والضراء

Lebanon 24
23-03-2024 | 09:05
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نظمت سفارة باكستان في بيروت، حفل رفع العلم لمناسبة يوم باكستان في 23 آذار 2024، في حضور الجالية الباكستانية وشخصيات لبنانية، أبرزهم وزير العدل السابق  إلياس حنّا، ممثلو وسائل الإعلام بالإضافة إلى الموظفين الرسميين في السفارة وعائلاتهم. وخلال الحفل، تم قراءة رسالتي رئيس باكستان ورئيس وزرائها، ثم رفع السفير سلمان أطهر العلم الوطني بهذه المناسبة.
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وشدد السفير أطهر على "أهمية القرار الباكستاني في النضال من أجل الاستقلال"، مسلطًا الضوء على "كيف أنه مهّد طريقًا واضحًا لمسلمي شبه القارة الهندية نحو تحقيق وطن يمكّنهم من التمتع بالحرية والهوية المتميزة"، منوها ب"الدور المحوري الذي لعبه القائد الأعظم محمد علي جناح في قيادة حركة الحرية".

وأعرب عن "تضامنه مع شعب ولاية جامو وكشمير المحتلة من قبل القوات الهندية بشكل غير قانوني"، مؤكدًا "دعم باكستان الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي الثابت لقضيتهم العادلة في تقرير المصير".

وشدد  السفير الباكستاني على "التزام حكومة باكستان بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية لبنان الشقيقة"، مذكرا أن "باكستان وقفت إلى جانب لبنان في السراء والضراء وستواصل القيام بذلك".
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