العدو الاسرائيلي يستهدف مكتباً حزبياً في كفركلا

شن العدو الاسرائيلي غارة على بلدة كفركلا، مستهدفاً مكتب "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في وسط البلدة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وكان العدو قد استهدف اليوم أيضاً ضهور كفركلا بمدفعيته، من دون تسجيل إصابات.

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