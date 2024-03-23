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لبنان

العدو الاسرائيلي يستهدف مكتباً حزبياً في كفركلا

Lebanon 24
23-03-2024 | 09:16
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شن العدو الاسرائيلي غارة على بلدة كفركلا، مستهدفاً مكتب "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في وسط البلدة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وكان العدو قد استهدف اليوم أيضاً ضهور كفركلا بمدفعيته، من دون تسجيل إصابات.
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