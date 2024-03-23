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لبنان

خبر محزن جداً.. إبنة الـ3 سنوات جثة في أبي سمراء

Lebanon 24
23-03-2024 | 09:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بنقل الطفلة "م.ا" البالغة من العمر 3 سنوات، جثة هامدة الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء.


وبحسب المصادر، تعاني الطفلة تعاني من مرض الربو ولدى إعطائها "ماسك اوكسيجين" داخل المنزل فارقت الحياة.
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وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة.
 

يذكر ان الطفلة سكان منطقة الشوك - ابي سمراء.
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