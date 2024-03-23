خبر محزن جداً.. إبنة الـ3 سنوات جثة في أبي سمراء

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بنقل الطفلة "م.ا" البالغة من العمر 3 سنوات، جثة هامدة الى مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء.وبحسب المصادر، تعاني الطفلة تعاني من مرض الربو ولدى إعطائها "ماسك اوكسيجين" داخل المنزل فارقت الحياة.وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة.يذكر ان الطفلة سكان منطقة الشوك - ابي سمراء.