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لبنان

أرسلان: روسيا دفعت ثمن وقوفها في وجه الأحادية ومشروعها في العالم

Lebanon 24
23-03-2024 | 09:33
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 كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "داعمو الإرهاب في العالم وسيلتهم الوحيدة للرد على الإنتصارات التي تقف في وجه مشروعهم ومصالحهم هي الإجرام والقتل والتخريب والحروب. وروسيا اليوم دفعت من خلال إرهابهم ثمن وقوفها في وجه الأحادية ومشروعها في العالم. أحر التعازي للرئيس فلاديمير بوتين ودولة روسيا الإتحادية وشعبها، رحم الله جميع الضحايا".
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