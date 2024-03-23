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لبنان

إشكال وإطلاق نار في خلدة.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
23-03-2024 | 10:00
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حصل إشكال أمني بين عدد من الشبان قرب سوبر ماركت "رمال" في خلدة، وسمع إطلاق نار، مما استدعى تدخل الجيش على الفور.

وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة في المكان المذكور.
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