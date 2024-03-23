إشكال وإطلاق نار في خلدة.. والجيش يتدخل

حصل إشكال أمني بين عدد من الشبان قرب سوبر ماركت "رمال" في خلدة، وسمع إطلاق نار، مما استدعى تدخل الجيش على الفور.



وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة في المكان المذكور.



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