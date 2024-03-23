باسيل اتصل بالسفير الروسي معزياً

أجرى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اتصالا بالسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف معزياً بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو، ومشدداً على رفض الإرهاب.

كذلك أبرق باسيل إلى السلطات الروسية للغاية نفسها.