Advertisement

لبنان

باسيل اتصل بالسفير الروسي معزياً

Lebanon 24
23-03-2024 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1178332-638468068552579234.jpg
Doc-P-1178332-638468068552579234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اتصالا بالسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف معزياً بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو، ومشدداً على رفض الإرهاب.
 
 
كذلك أبرق باسيل إلى السلطات الروسية للغاية نفسها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل استنكر هجوم موسكو: عملٌ جبان ويهدف لإضعاف روسيا
lebanon 24
23/03/2024 18:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ندين الإرهاب بجميع أشكاله ونتضامن مع شعب روسيا
lebanon 24
23/03/2024 18:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان: روسيا دفعت ثمن وقوفها في وجه الأحادية ومشروعها في العالم
lebanon 24
23/03/2024 18:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس دانت الهجوم الارهابي في موسكو معلنة تضامنها مع روسيا
lebanon 24
23/03/2024 18:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24

جبران باسيل

روسيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2024-03-23
12:33 | 2024-03-23
12:24 | 2024-03-23
12:10 | 2024-03-23
12:00 | 2024-03-23
11:57 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24