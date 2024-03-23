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لبنان

تدابير سير تزامناً مع "زيّاح" أحد الشعانين في الكحالة

Lebanon 24
23-03-2024 | 10:34
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان اليوم، أنه "لمناسبة أحد الشعانين لدى الطوائف المسيحيّة التي تتّبع التّقويم الغربي، يقام يوم الأحد 24-3-2024، قداديس في كنائس بلدة عاريا، تليها مسيرة مشاة، من مفرق بسوس / كنيسة السّيّدة، صعوداً إلى مفرق الكحالة / كنيسة مار أنطونيوس.
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لذلك، سيتم تحويل السّير، ما بين السّاعة 11:30 والسّاعة 12:10 من التّاريخ المذكور أعلاه، وفقاً لما يلي: صعوداً عبر الطريق الداخلي لبلدة بسوس، ونزولاً باتجاه بيروت، بدءًا من قصر الأمير مجيد إرسلان، عبر بلدة شويت".

 
كما طلبت في بيانها من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.

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