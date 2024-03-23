ضبطه بالجرم المشهود فأطلق النار عليه.. اليكم ما حصل في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بإصابة المدعو "ر.ك" بطلق ناري اثناء محاولته التصدي لمحاولة سرقة في محيط الميناء القديمة.وفي التفاصيل، اثناء قيام مجهول بمحاولة سرقة منزل في محيط بلدية الميناء القديمة ولدى محاولة المدعو "ر.ك" بالتصدي له بعد ضبطه بالجرم المشهود، عمد الاول على اطلاق النار بإتجاه الاخير من مسدس حربي واصابه في قدمه ثمّ لاذ بالفرار.ونقل الجريح بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى الاسلامي للعلاج.