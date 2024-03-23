وزير الزراعة: العلاقة بين لبنان والدول العربية هي علاقة أخوة

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جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن في منطقة عكار، للاطلاع على مواسم السهل، خصوصا موسم البطاطا.وفي مصلحة زراعة عكار، كان اجتماع للمزارعين في عكار اكد خلاله وزير الزراعة القرارات التي سبق ان اتخذتها الوزارة في موضوع استيراد البطاطا المصرية وآليات الاستيراد والتوقيت المنصوص عليه في الروزنامة الزراعية بين البلدين.وخلال اللقاء، كان هناك مطالب من المزارعين حول تحديد كميات البطاطا المستوردة من مصر، وتم الاتفاق مع النواب على أن يعالج هذا الموضوع مع الجانب المصري الذي وجه له وزير الزراعة تحية تقدير لتجاوبه الكبير مع لبنان،وأشار الوزير الحاج حسن الى أن "الجانب المصري يفتح في مرحلة الصيف أبواب الاستيراد من لبنان وعلى وجه الخصوص التفاح و اللوزيات وخلافه من باقي المنتجات"، كاشفا أن "العلاقة التي تربط لبنان بباقي الدول العربية هي علاقة أخوة، ويجري تذليل أي عقبات موجودة من خلال النقاش مع الفنيين في الوزارة والقطاعات الاقتصادية في الملف".