عملية نشل "سريعة" نفّذتها سيدتان في برالياس.. هذه تفاصيلها

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تعرّضت سيدّة للنشل اليوم السبت، في بلدة برالياس من قبل سيدتين، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وفي التفاصيل، بعد ان اشترت سيدة سوارين من الذهب من محلات "ابو عرب" للمجوهرات في برالياس بقيمة 1020 دولار أميركي وانتقلت الى محل لبيع فساتين الاعراس في البلدة ذاتها، تعرّضت للنشل من قبل سيدتين تبعتاها بقصد السرقة.وبحسب المصادر، تجري متابعة كميرات المراقبة من قبل الاجهزة الامنية لمعرفة هوية السيدتين وتوقيفهما.