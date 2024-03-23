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لبنان

عملية جديدة لـ"الحزب".. استهدف هذا الموقع بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
23-03-2024 | 11:28
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أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم، استهداف موقع رويسات العلم.


وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا عند الساعة 4:50 من بعد ظهر اليوم موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية".
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واكد "الحزب" تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف.
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