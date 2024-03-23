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أعلن "حزب الله" في بيان، بعد ظهر اليوم، استهداف موقع رويسات العلم.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا عند الساعة 4:50 من بعد ظهر اليوم موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بقذائف المدفعية".واكد "الحزب" تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف.