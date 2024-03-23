عثر عليه في ميفدون... قوى الامن عممت صورة فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة، البـلاغ الآتي:"قرابة السّاعة 13:00 من تاريخ اليوم 23-3-2024، عُثِر على طفل قاصر (15 عاماً تقريباً)، من ذوي الاحتياجات الخاصّة (أبكم)، في بلدة ميفدون الجنوبيّة – مفرق شوكين، ولا يوجد بحوزته أي مستند يُعرِّف عنه أو عن مكان إقامته".وأضاف البلاغ: "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن عائلته، إبلاغهم الحضور إلى مفرزة النبطيّة القضائية، أو الاتّصال على الرقم: 531226-07، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، وإعادته إلى ذويه".