"الثقافة" تلقت كتابًا من نظيرتها المغربية.. ماذا فيه؟

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تلقىت وزارة الثقافة كتابًا من نظيرتها المغربية عبر وزارة الخارجية اللبنانية تضمن دعوة للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، والذي سيقام من 9 الى 19 آيار 2024.وعلى الراغبين من دور النشر اللبنانية المشاركة التقدم بطلباتهم عبر البريد الالكتروني التالي: Inscriptions.siel.ma .