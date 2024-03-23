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لبنان

"الثقافة" تلقت كتابًا من نظيرتها المغربية.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
23-03-2024 | 11:51
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تلقىت وزارة الثقافة كتابًا من نظيرتها المغربية عبر وزارة الخارجية اللبنانية تضمن دعوة للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، والذي سيقام من 9 الى 19 آيار 2024.

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وعلى الراغبين من دور النشر اللبنانية المشاركة التقدم بطلباتهم عبر البريد الالكتروني التالي: Inscriptions.siel.ma .
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