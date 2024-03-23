أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عيتا الشعب، طالت مكتب شعبة حركة "أمل" وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية ومبنى جمعية عيتا الشعب الخيرية.

وبحسب المعلومات، فإن الغارة أدت أيضاً إلى تضرر عدد من المحال التجارية ولا إصابات.