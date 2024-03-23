خلال الإفطار.. هذا ما فعله "حزب الله"

أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 17.56 مساء، وقد استهدفت موقع المالكية بقذائف المدفعية.