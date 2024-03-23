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لبنان

وزير العمل استنكر هجوم موسكو: عملٌ جبان ويهدف لإضعاف روسيا

Lebanon 24
23-03-2024 | 12:33
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أدان وزير العمل مصطفى بيرم، الهجوم على "كروكوس سيتي" واصفاً إياه بأنه عمل "جبان".
وفي حديث لـ"راديو سبوتنيك"، قال بيرم إن مفذي الهجوم هم إرهابيون تحت الطلب، وأضاف: "هؤلاء يخدمون أجندات استخباراتية عالمية تساعد في زعزعة الاستقرار ونشر الحروب في العالم". 
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ولفت بيرم إلى أن "هذا الهجوم يهدف إلى إزاحة الأنظار عن مذبحة فلسطين والهجوم على روسيا يعني استهداف القوة الوحيدة التي تدعو الى تعددية الأقطاب في العالم، ومن يحكم الولايات المتحدة الأميركية اليوم هم أصحاب شركات السلاح التي تتغذى على الحروب العالمية وهؤلاء دمروا البيئة ودمروا الإنسان ونشروا الكراهية بين الشعوب".

وشدد بيرم على أن هذا الهجوم يهدف إلى إضعاف روسيا التي تسعى لتغيير العالم بعيداً عن الاستفراد الأميركي الذي رأينا ويلاته على الشعوب، وتابع: "هذا الاستهداف خطير وإجرامي وهناك تعاطف أكبر من الشعب الروسي مع قيادتها التي تتصرف بطريقة حكيمة".
وأكد بيرم أنّ منفذي هذا الهجوم هم مجموعة من العملاء الخاضعين وإذا كان الأمر مرتبط بالأوكرانيين فهو حماقة كبيرة قاموا بها، وأضاف: "ما نريده هو استقرار العالم ولكنهم يدخلونا في حروب تلغي وجودنا ليستثمروا بثرواتنا على حساب شعوبنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف ويجب أن يكون هناك منظومة دولية جديدة تدعم السلام العالمي الحقيقي".
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