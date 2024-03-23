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لبنان

فيديو من الجو.. هكذا إستهدفت إسرائيل منزلاً في كفركلا!

Lebanon 24
23-03-2024 | 12:52
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه قصف مبنى عسكرياً لـ"حزب الله" في بلدة كفركلا - جنوب لبنان، وذلك بعدما رصد بواسطة طائرة مسيرة شخصاً وصفه بـ"المخرب" يدخل إلى المكان المستهدف.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات جوية استهدفت مبانٍ عسكرية تابعة للحزب في منطقتي الناقورة وعيتا الشعب، مشيراً إلى أنه تم أيضاً استهداف موقع مراقبة للحزب في منطقة الخيام.

ولفت جيش العدو إلى أنه تمّ خلال ساعات النهار رصد عدة عمليات إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق مزارع شبعا ومستعمرتي مرغليوت وشوميرا.
 
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