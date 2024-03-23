مأساة في البقاع.. سيارة تخطف حياة الطفل "باسل"!

توفيَ الطفل السوري باسل العلي (10 سنوات) إثر حادث صدمٍ على طريق عام حدث بعلبك - جبعا.



وأشارت المصادر إلى أن سائق السيارة يُدعى "ح.م."، وقد تولى نقل الفتى لحظة وقوع الحادث إلى مستشفى دار الأمل الجامعي، لكن ما لبث أن فارق الأخير الحياة متأثراً بإصابته.

Advertisement وأشارت المصادر إلى أن سائق السيارة يُدعى "ح.م."، وقد تولى نقل الفتى لحظة وقوع الحادث إلى مستشفى دار الأمل الجامعي، لكن ما لبث أن فارق الأخير الحياة متأثراً بإصابته.