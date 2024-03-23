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لبنان

مأساة في البقاع.. سيارة تخطف حياة الطفل "باسل"!

Lebanon 24
23-03-2024 | 13:44
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توفيَ الطفل السوري باسل العلي (10 سنوات) إثر حادث صدمٍ على طريق عام حدث بعلبك - جبعا.

وأشارت المصادر إلى أن سائق السيارة يُدعى "ح.م."، وقد تولى نقل الفتى لحظة وقوع الحادث إلى مستشفى دار الأمل الجامعي، لكن ما لبث أن فارق الأخير الحياة متأثراً بإصابته.
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