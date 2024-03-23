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لبنان

إبراهيم دان الهجوم الارهابي في موسكو: الارهاب لا دين له ولا هوية

Lebanon 24
23-03-2024 | 13:57
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دان اللواء عباس إبراهيم "الهجوم الإرهابي على أحد المراكز التجارية الكبيرة في العاصمة الروسية موسكو، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى"، وقال: "لا دين للإرهاب ولا هوية له. وهواه الوحيد سفك الدماء وزعزعة الاستقرار والأمن".
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وختم: "خالص العزاء والمواساة لأهالي الضحايا وللشعب الروسي والقيادة الروسية".
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