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لبنان

وزير يزور القرية الرمضانية في وسط بيروت (صورة)

Lebanon 24
23-03-2024 | 15:02
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جال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في القرية الرمضانية في وسط بيروت، وسط أجواء وحشود من المواطنين.
 
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مولوي

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