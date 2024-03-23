وزير البيئة يعلن تقدم أعمال مشروع رفع التلوث عن حوض الليطاني

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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين تقدم أعمال مشروع رفع التلوث عن حوض الليطاني، وقال: "بمناسبة اليوم العالمي للمياه، تتقدم بشكل جيد اعمال مشروع رفع التلوث عن حوض الليطاني وبحيرة القرعون حيث انجز في آخر شباط من هذا العام حوالى 138 كيلومترا من البنية التحتية موزعة على الرقعة رقم 1 في زحلة/البقاع الأوسط وهي حوالي 71 كيلومترا من خطوط وانابيب الصرف الصحي و2094 من الريغارات في بلدات مكسة، قب الياس، المريجات، بوارج وجديتا والتي انجزت بشكل كامل. ويستمر العمل في الرقعة رقم 2 حيث انجز حتى الساعة حوالي 67 كيلومترا من الخطوط و1848 من الريغارات في بلدات تعلبايا، شتورة، وجديتا. اضافة الى ذلك فقد تم تلزيم استكمال الشبكة في مدينة زحلة وجوارها على ان تنتهي في اواخر هذا العام".واضاف وزير البيئة: "اما في البقاع الغربي، ققد تم تلزيم انشاء 4 محطات دفش جديدة واعمال توسعة وتحديث المحطة الحالية في بلدة القرعون، ومحطتين جديدتين في بلدة بعلول ليصبح هناك 7 محطات ستضخ الصرف الصحي الى محطة المعالجة في عيتنيت/سد القرعون. وقريباً ستطلق الاعمال في انشاء محطة المعالجة في الناصرية في البقاع الأوسط وكذلك في محطة تمنين".وأكد ان "هذه الخطوات مع الحرص على استمرارية تشغيل وصيانة محطات المعالجة القائمة في زحلة، جب جنين وسد القرعون وكذلك في ايعات، هي الطريق الصحيح لإنقاذ نهر الليطاني وبحيرة القرعون".