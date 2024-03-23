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لبنان

مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2024 | 15:27
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تسودُ حالة من البلبلة في أوساط موظفين ضمن إحدى الشركات المالية الناشطة في لبنان، وذلك إثر قيام الأخيرة بإبلاغهم فجأة بإنهاء عملهم لديها من دون أي سابق إنذار.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الشركة أوقفت أيضاً بوالص التأمين الخاصة بالموظفين، علماً أن التغطية الخاصة بهؤلاء لا تنتهي في الوقت الراهن بموجب البطاقات الممنوحة لهم.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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