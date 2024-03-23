عسكريون "متفائلون".. ورسالة تخصّ الجيش

تسودُ أجواء من الإرتياح في أوساط أفراد المؤسسة العسكرية عقب الزيادات التي تم منحهم إياها مؤخراً.



وتعول أوساط متابعة لشؤون المؤسسة العسكرية على أهمية دعم الجيش وضباطه وعناصره بما يكفل لهم حياة جيدة في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة.

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