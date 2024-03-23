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لبنان

عسكريون "متفائلون".. ورسالة تخصّ الجيش

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2024 | 16:39
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تسودُ أجواء من الإرتياح في أوساط أفراد المؤسسة العسكرية عقب الزيادات التي تم منحهم إياها مؤخراً.

وتعول أوساط متابعة لشؤون المؤسسة العسكرية على أهمية دعم الجيش وضباطه وعناصره بما يكفل لهم حياة جيدة في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة.
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أحد العسكريين في الخدمة الفعلية قال لـ"لبنان24" إن "التحسينات مهمة جداً فهي تعطي أملاً للعسكري بالصمود والإستمرارية ولدينا ثقة بقيادة الجيش التي لم تترك عسكرييها أبداً في أحلك الظروف".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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