لجنة الأساتذة المتعاقدين في "اللبنانية": للإسراع بإقرار ملف التفرغ

عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مساء الجمعة اجتماعاً موسعاً، أصدرت على إثره بياناً قالت فيه إنها "تدين اللجنة بأشد العبارات التأخير الحاصل في إقرار ملف التفرغ"، داعية رئيس الجامعة بسام بدران ووزير التربية عباس الحلبي إلى بذل كل الجهود وعقد الاجتماعات المتتالية والمفتوحة مع كافة المكاتب التربوية المعنية، للتوصل إلى تفاهم يسهم في إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء.

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وتعتبر اللجنة هذا الأمر حيويا وحاسما، مؤكدة أنها "تنتظر بفارغ الصبر اتخاذ الإجراءات اللازمة"، كما أشارت إلى أنها "لن تكون قادرة على تقديم المزيد من التضحيات".



وحثت اللجنة الزملاء على الاستعداد للمشاركة في الاعتصام المقرر يوم الخميس، الموافق 4 نيسان 2024، أمام وزارة التربية والتعليم العالي او الإدارة المركزية في المتحف، في حال عدم إعداد صيغة نهائية لملف التفرغ.



وطالبت اللجنة الجامعة بالوفاء بتعهدها المتمثل، بدفع رواتب المتعاقدين في حلول نهاية هذا الشهر على الأقل، وفقاً للتصحيحات المعلنة لأجور الساعة والإنتاجية.



وتعلن اللجنة أنها بصدد دعوة الأساتذة المتعاقدين إلى حضور جمعية عمومية نهار الثلاثاء الموافق 2 نيسان 2024 الساعة 8 مساء، لمناقشة آرائهم حول خطة العمل للمرحلة المقبلة.



وحذرت اللجنة المعنيين، من أن "سياسة التسويف والمماطلة في إقرار ملف التفرغ ستضر بالجامعة، وتهدد مصير الآلاف من الطلاب".