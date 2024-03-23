Advertisement

لبنان

لجنة الأساتذة المتعاقدين في "اللبنانية": للإسراع بإقرار ملف التفرغ

Lebanon 24
23-03-2024 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1178429-638468307435208154.jpg
Doc-P-1178429-638468307435208154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مساء الجمعة اجتماعاً موسعاً، أصدرت على إثره بياناً قالت فيه إنها "تدين اللجنة بأشد العبارات التأخير الحاصل في إقرار ملف التفرغ"، داعية رئيس الجامعة بسام بدران ووزير التربية عباس الحلبي إلى بذل كل الجهود وعقد الاجتماعات المتتالية والمفتوحة مع كافة المكاتب التربوية المعنية، للتوصل إلى تفاهم يسهم في إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء.
Advertisement
 
وتعتبر اللجنة هذا الأمر حيويا وحاسما، مؤكدة أنها "تنتظر بفارغ الصبر اتخاذ الإجراءات اللازمة"، كما أشارت إلى أنها "لن تكون قادرة على تقديم المزيد من التضحيات".

وحثت اللجنة الزملاء على الاستعداد للمشاركة في الاعتصام المقرر يوم الخميس، الموافق 4 نيسان 2024، أمام وزارة التربية والتعليم العالي او الإدارة المركزية في المتحف، في حال عدم إعداد صيغة نهائية لملف التفرغ.

وطالبت اللجنة الجامعة بالوفاء بتعهدها المتمثل، بدفع رواتب المتعاقدين في حلول نهاية هذا الشهر على الأقل، وفقاً للتصحيحات المعلنة لأجور الساعة والإنتاجية.

وتعلن اللجنة أنها بصدد دعوة الأساتذة المتعاقدين إلى حضور جمعية عمومية نهار الثلاثاء الموافق 2 نيسان 2024 الساعة 8 مساء، لمناقشة آرائهم حول خطة العمل للمرحلة المقبلة.

وحذرت اللجنة المعنيين، من أن "سياسة التسويف والمماطلة في إقرار ملف التفرغ ستضر بالجامعة، وتهدد مصير الآلاف من الطلاب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:22 | 2024-03-23
17:58 | 2024-03-23
17:53 | 2024-03-23
17:09 | 2024-03-23
16:50 | 2024-03-23
16:39 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24