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لبنان

"الاعتدال الوطني": العبث بالأمن خط أحمر

Lebanon 24
23-03-2024 | 16:50
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استنكر تكتّل "الاعتدال الوطنيّ"، في بيان، الحوادث الأمنيّة التي تشهدها مناطق عكار والشّمال "بشكل متزايد ويومي"، معتبرا أن "الفلتان الأمني مرفوض بكل أشكاله"، وداعيا الأجهزة الأمنية الى "عدم التساهل مع المرتكبين".
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وإذ طالب التكتل الجميع بـ"رفع الغطاء عن أي متورط"، أكد أن "العبث بالأمن خط أحمر، وهذه مسؤولية الدولة كما هي مسؤولية المجتمع للَجم هذه الظواهر والتوعية وضبط ردّات الفعل، صونًا لأهلنا ومناطقنا وحفاظًا على ما تبقى من استقرار".
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