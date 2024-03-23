مقدمات النشرات المسائية

مقدمة تلفزيون "أل بي سي"
أعلنت روسيا الحداد الرسمي غداً على 133 شخصاً، سقطوا ضحية عملية إرهابية إستهدفت ليل أمس crocus سيتي هول في ضواحي موسكو. لم يعد الخبر اليوم العملية، حتى ولو أنها سجلت أكبر عدد من الضحايا الذين سقطوا نتيجة الارهاب في روسيا منذ عقدين، إنما أصبح :من فعلا نفذ الهجوم الارهابي؟ تنظيم الدولة الاسلامية - ولاية خراسان تبنى الهجوم . الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتطرق في رسالته الى مواطنيه للتنظيم, انما اكد اعتقال اربعة اشخاص تورطوا مباشرة في العملية,وهم في طريقهم للاختباء في اوكرانيا. اوكرانيا نفت الاتهامات معتبرة انها سخيفة وغير مقبولة . اما الولايات المتحدة , فاعلنت ان لديها معلومات استخباراتية تؤكد اعلان التنظيم مسؤوليته.
مهما كانت المسؤوليات,يترقب العالم تداعيات الهجوم على ميدان الحرب الروسية على اوكرانيا,تماما كما يترقب تطور الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة . حرب دخلت مرحلة المواجهة المباشرة مجددا اليوم بين الامم المتحدة واسرائيل ,اذ طالب الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش من رفح المصرية، بوقف نار فوري انساني، وتحدث بوضوح عن مجاعة تحاصر السكان, الامر الذي دفع اسرائيل للقول:الامم المتحدة معادية لنا. مجاعة تضرب نساء واطفالا يعيشون كابوسا لا ينتهي، على الرغم من بعض المساعدات التي تصل اليهم، والتي لعب الاردن فيها دورا بارزا، عاينته الـ LBCI من داخل طائرة عسكرية مرت فوق ما كان يوماً؛ قطاع غزة.
مقدمة تلفزيون "أم تي في"
الضربة الارهابية في موسكو هي الحدث، لأنها الاسوأ منذ عشرين عاماً . موسكو لا تزال تحت الصدمة ، فيما قوات الامن تمكنت من توقيف الارهابيين الاربعة الضالعين مباشرة في الهجوم . العملية الارهابية التي استهدفت صالة للحفلات الموسيقية ، تـبـنـتها داعش وادت الى سقوط اكثر من 143 قتيلا . الخطِر في الموضوع ان اجهزة الامن الروسية اعلنت ان منفذي الهجوم كانت لديهم جهاتُ اتصال في اوكرانيا. فهل ستعمد موسكو في وقت لاحق الى القاء التهمة على كييف ، مع ان الاخيرة تـنصلت فوراً من اي مسؤولية عن الحادث؟ وهل ما حصل جزء من مخطط لضرب استقرار روسيا في الداخل ، وتحجيم دورها في الخارج ؟ في غزة ، المفاوضات بدأت تأخذ منحى آخر . اذ اوردت قناة تلفزيونية اسرائيلية ان تل ابيب تدرس طلب حماس الالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤوليها بعد نفيهم الى خارج غزة . فهل صحيح ان حماس ارتضت الخروجَ من غزة ، وانها تبحث في مرحلة ما بعد الخروج ؟ في لبنان الضجة التي اثيرت حول وثيقة بكركي بدأت تضعف ، كما ان الوضع السياسي بدأ يدخل مدار التهدئة لسبـبـيـن. الاول عدم وجود اي معطى سياسي او رئاسي جديد ، والثاني دخول البلاد في اجواء الاعياد بدءاً بالشعانين مروراً بعيد بشارة العذراء وصولا الى عيد الفصح عند الطوائف المسيحية التي تـتـّبـع التقويم الغربي .
مقدمة تلفزيون "المنار"
فيما المسارات لوقف الحرب على تعقّدها، بقيت مسيرات المقاومة عند دقتها، فكانت رسالة اليوم هجوما جويا بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي الصهيوني. عملية دقيقة اتبعتْها المقاومة بسلسلة من الاستهدافات لثكنة راميم وموقع الرادار وبياض بليدا وغيرها من مواقع العدو الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.. اما في وسطها حيث انقض بالامس المقاوم الاستشهادي مجاهد بركات منصور على الامن الاسرائيلي قبل جنوده ومستوطنيه، فلا يزال الصهاينة تحت وقع الصدمة من دقة التخطيط الى اتقان التنفيذ الذي اظهر من جديد فشلا كبيرا باداء الجيش العبري ومنظومته الامنية بحسب الخبراء والمحللين..
الى الجبهة الداخلية الصهيونية حيث الحسابات الشخصية اقوى من كل الاعتبارات بحسب الاداء الحكومي الذي يجرّ تل ابيب الى الويلات وفق المراقبين الصهاينة الذين يروْن باداء بنيامين نتنياهو المدمر خطرا على كيانهم المأزوم، المترنح في الميدان، والمحاصر بالمفاوضات، والمنبوذ دوليا بحسب تحذيرات كبار القادة والخبراء، والعاجز عن رؤية اليوم التالي بعد الحرب التي انهكته وسيده الاميركي..
وكما الجسر الجوي العسكري الاميركي المتواصل لدعم تل ابيب، جسر دبلوماسي لكبار المسؤولين بحثا عن مخارج لانقاذ الصهاينة، وللتخفيف من حجم الحنق العالمي الذي يحاصر نتنياهو وبدأ بالتسلل الى اروقة الادارة الاميركية.. كلّ هذا والمعزوفة الاممية على حالها: اوقفوا الحرب وادخلوا المساعدات، جددها الامين العامّ للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من رفح المصرية، مطالبا بالعمل الجاد لوقف فوري للحرب وايصال المساعدات الى مستحقيها العالقين في المجاعة على المقلب الآخر من المعبر المقفل ..
في روسيا لم تقفلْ مأساة الحفل الموسيقي الحزين قرب موسكو على ما يقارب المئة والخمسين ضحية ومئات الجرحى، بل فتح الحادث مسارات من التحديات امام السلطات الروسية التي توعد رئيسها فلاديمير بوتين باشد العقوبات للمنفذين المعتقلين وللمخططين وللمحرضين على هذه الجريمة..