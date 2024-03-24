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لبنان

قيادات لبنانية أقنعت حافظ الأسد بإزاحة جعجع

Lebanon 24
24-03-2024 | 00:35
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كشف وزير الخارجية السابق، فارس بويز، كواليس إزاحة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في الذكرى الثلاثين لحلّ الحزب وسجن قائده، بعد جريمة تفجير كنيسة سيّدة النجاة في منطقة جونية، واتهمت "القوات اللبنانية" بها على الفور.
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وتحدث بويز لـ"الشرق الأوسط" عن أجواء جلسة الحكومة آنذاك، مشيراً إلى أن "الاعتراض على القرار كان خجولاً، وأنه عارضه شخصياً"، كما أشار إلى "مناخ سوري" مهّد لهذا القرار.
 
وقال: "إن سلمنا أن جهازاً أمنياً في القوات نفّذ العملية، لا يمكن تحميل الحزب المسؤولية والذهاب إلى حلّه، حتى قبل صدور حكم قضائي"، وأضاف: "هناك فريق مسيحي لبناني، على رأسه إيلي حبيقة وسليمان فرنجية والحزب السوري القومي الاجتماعي، أقنع الرئيس حافظ الأسد بأن بقاء جعجع على المسرح السياسي سيجعل من المستحيل توحيد الدولة وبناء جيش قوي".
 
وأشار إلى أن "قيادات أمنية وعسكرية لبنانية سوّقت في دمشق" للفكرة، مشدداً على أن هذا الفريق "تمكّن من تغيير رأي الأسد، الذي كان يميل لطي صفحة الماضي وتشكيل حكومة لبنانية متوازنة، يشترك فيها كلّ من أيّد اتفاق الطائف، بمن فيهم (القوات)"، لافتاً إلى أن "جهاز المخابرات السوري، ومعه مسؤولون سياسيون وضباط لبنانيون، عادوا وأقنعوا الأسد بفكرة إطاحة جعجع، وقدّموا تصوراً يفيد بأن الأخير سيتحكّم بعهد الرئيس إلياس الهراوي، كما تحكّم بشير الجميل بعهد إلياس سركيس، فكان قرار التخلص من (القوات) وقائدها".
 
 
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