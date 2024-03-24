آخر معلومة عن "غارة بعلبك".. فيديو للحظة القصف وهذا ما تمّ استهدافه

أصيب 3 أشخاص بجروح جرّاء غارات إسرائيليّة استهدفت ليل السبت - الأحد بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك، الأمر الذي استدعى رداً مباشراً من "حزب الله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنّ "طائرات حربية تابعة له أغارت في وقت سابق الليلة على ورشة تحتوي على وسائل قتاليّة تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك".

بدورها، قالت معلومات "لبنان24" إنّ القصف استهدف مبنى على مقربة من منزل القيادي في "حزب الله" الشهيد حسّان اللقيس، موضحة أنّ من بين الجرحى سيدة إصابتها طفيفة.

إلى ذلك، قالت وكالة "فرانس برس" إنّ "الطيران الإسرائيلي أطلق 5 صواريخ على مبنى سكني من طبقتين"، مشيرة إلى أن "الغارات استهدفت مركزاً لحزب الله كان مهجوراً منذ فترة، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة من سكّان المباني المجاورة".

ردّ من "حزب الله"

وبعد نحو ساعة، قال حزب الله إنه "ردّا على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك، استهدفنا عند الساعة (1,10) من صباح يوم الأحد 24-03-2024، القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا".