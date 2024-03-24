رسالة خلال عشاء.. كلامٌ من رئيس "تيار" عن "بري والمبادرتين"

قال رئيس تيار سياسي تمّ إستثناؤه حتى الساعة من لقاءات "اللجنة الخماسية" إن مبادرتي "الخماسية" و"كتلة الإعتدال" وجهان لعملةٍ واحدة، فمصير المبادرة الأولى (الإعتدال) "صفر "ونتيجة جولات (الخماسية) أيضاً "صفر "ونتيجة التعادل السلبي بينهما ، سيقوم الحكم، أي الرئيس بري، بإعطائهم شوطا أول إضافيا بعد الأعياد ، وشوطا إضافيا ثانيا إذا إقتضى الأمر".

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وختم رئيس التيار ضاحكاً هو وعدد من نوابه وقال: "في تشرين المقبل، إبان الإنتخابات الأميركية، بتنحل قصتي وقصة الرئاسة، أما الآن فكلو عم يتسلى".

ولوحظ بحسب المصدر، ـن رئيس التيار السياسي تقصد تمرير هذا الكلام في عشاء جمع أشخاصاً من اطياف مختلفة من بينهم مقرّبون من السفيرة الاميركية، في رسالة واضحة الأبعاد.