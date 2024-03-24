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لبنان
دخول سوريا الحرب.. هل يريده "حزب الله"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-03-2024
|
02:30
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تقول مصادر معنية إن هناك توافقاً كاملاً بين "حزب الله" وسوريا على تجنيب الأخيرة أي حربٍ ضد إسرائيل في ظل اشتعال جبهتي جنوب لبنان وغزة.
وتلفت المصادر إلى أنّه على الرغم من أن بعض الأطراف الأساسيّة في "محور المقاومة" غير موافقة على "تحييد سوريا" مع تفضيلها تسخين جبهتها، إلا أنّ دمشق تلتزم مساراً مغايراً أساسه عدم الإنخراط في أي مواجهة مباشرة.
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وعلى هذا الصعيد، توضح المصادر أنّ "الحزب يؤيد الرأي السوري ويُفضل أن تبقى سوريا على موقفها الحالي الذي يشير إلى عدم دخولها الحرب"، مشيرة إلى أن ما يبدو هو أن الحزب يريد تجنيب الساحة السورية أضرار أي معركة مع إسرائيل.
وترى المصادر عينها أنّ التركيز على قتال المجموعات المسلحة في إدلب والشمال السوري هو الأولوية الحالية لسوريا ولا يجب تعريض البنى التحتية للدولة لأي دمار، لأنّ الحصار المفروض يعني أنّ إصلاح وإعادة إعمار أيّ منطقة أو مرفق عام سيكون صعباً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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