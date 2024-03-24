في لبنان.. "تأمين صحيّ شامل" لهؤلاء!

عُلِم أنَّ قطاع التمريض في لبنان سيحظى بخطوة جديدة أساسها تكريس تأمين صحيّ لجميع العاملين فيه وذلك بتغطية شاملة تؤمّن لهم مستوى طبابة لائق.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنّ هذا التأمين سيكون ذا ميزة جيدة، وهو ثمرة جهود قادتها نقابة الممرضين والممرضات خلال الفترة الماضية بالتوازي مع سلة أخرى من مقومات التطوير تهمّ المنتمين إلى القطاع التمريضي. وبحسب المعلومات، فإنّ هذا التأمين سيكون ذا ميزة جيدة، وهو ثمرة جهود قادتها نقابة الممرضين والممرضات خلال الفترة الماضية بالتوازي مع سلة أخرى من مقومات التطوير تهمّ المنتمين إلى القطاع التمريضي.