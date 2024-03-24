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لبنان

عن "الأزمة المالية" في لبنان.. كلامٌ إيجابي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
24-03-2024 | 04:15
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في دردشةٍ حول وضع قطاع حيويّ وسبل إنعاشه إقتصادياً، قال مرجع نيابي إن "الأزمة الإقتصادية والمالية بدأت تتراجع بفضل إجراءات تتخذها الحكومة على أكثر من صعيد وذلك من خلال تعاون واتصال مستمر مع مجلس النواب".
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ولفت المصدر إلى أن هناك جرعات تفاؤل بهذا الشأن، موضحاً أنّ أغلب الأطراف باتت تعوّل على حلول إضافية خصوصاً أن الإرتياح في أوساط مختلف القطاعات بات ملموساً إما لناحية الرواتب التي تشهد تحسينات أو لجهة الضمانات الصحية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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