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لبنان

مواطنو روسيا في لبنان "قلقون".. ماذا قالوا عن "هجوم موسكو"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2024 | 03:45
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الهجوم الذي شهده حفل موسيقيّ في روسيا قبل يومين وأسفر عن مقتل أكثر من 280 شخصاً، كان له أثر ووقع كبير على أفراد الجالية الروسية في لبنان التي تابعت بقلق ما حصل في بلدهم.
 
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ألكسندرا وهي روسية مقيمة في لبنان منذ أكثر من 30 عاماً قالت لـ"لبنان24" إنّ ما حصل كان مروّعاً جداً، وتقول: "الإرهاب المتنقل مخيف، وإلقاء القبض على المتورطين بالجريمة يؤكد لنا أن روسيا قوية وستبقى كذلك رغم كل المؤامرات".
 
ما قالته ألكسندرا يوافق عليه نجلها اللبناني رامي الذي قال: "أمي روسية وقلبي مع بلدنا الثاني رغم أنني لا أحمل جنسية بلاد والدتي. ما جرى لا يخطر في البال ومن الممكن أن يحصل في أي دولة أخرى بسبب تمدد الإرهاب. نأمل أن تبقى روسيا آمنة، كما نصلي أن يبقى لبنان في أمانٍ من الإرهابيين الذين لا دين لهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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