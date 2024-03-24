Advertisement

لبنان

إنفجارات مرعبة في بشامون.. ما جرى غير مُتوقع أبداً!

Lebanon 24
24-03-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1178539-638468738809154077.png
Doc-P-1178539-638468738809154077.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُمع ليلاً دوي أصوات 4 انفجارات في منطقة بشامون قرب جامع الطبش، الأمر الذي أثار رعباً وهلعاً في صفوف السكان. 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تبيّن لاحقاً أن الإنفجارات التي حصلت ناجمة عن اصطدام احتكاك أسلاك كهربائية بشاحنة تحمل على متنها بطاريات، ما أدى إلى انفجار تلك الأخيرة واشتعال النيران بها.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2024-03-24
08:39 | 2024-03-24
08:30 | 2024-03-24
08:29 | 2024-03-24
08:28 | 2024-03-24
08:09 | 2024-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24