إنفجارات مرعبة في بشامون.. ما جرى غير مُتوقع أبداً!

سُمع ليلاً دوي أصوات 4 انفجارات في منطقة بشامون قرب جامع الطبش، الأمر الذي أثار رعباً وهلعاً في صفوف السكان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تبيّن لاحقاً أن الإنفجارات التي حصلت ناجمة عن اصطدام احتكاك أسلاك كهربائية بشاحنة تحمل على متنها بطاريات، ما أدى إلى انفجار تلك الأخيرة واشتعال النيران بها.