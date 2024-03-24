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لبنان

بـ"المدفعية".. "حزب الله" يقصف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً

Lebanon 24
24-03-2024 | 05:43
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع عسكري إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
وقال الحزب في بيانه إنه استهدف موقع جل العلام بقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن العملية حصلت عند الساعة 11.10 صباحاً.
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