أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع عسكري إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وقال الحزب في بيانه إنه استهدف موقع جل العلام بقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن العملية حصلت عند الساعة 11.10 صباحاً.