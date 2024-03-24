17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نفّذ أكثر من 40 عملية سرقة في هذه المناطق... هل من وقع ضحيته؟
Lebanon 24
24-03-2024
|
05:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد أن كثُرت عمليات السرقة بطريقة احتيالية ضمن مناطق بيروت وجبل لبنان والتي كان آخرها بتاريخ 10-03-2024، حيث ادعى أحد المواطنين أنه أثناء مروره على متن سيارته نوع "نيسان" برفقة زوجته في محلة جل الديب، اعترضت طريقه سيارة لون ابيض مجهولة باقي المواصفات، وترّجل منها شخصان، وأقدما بطريقة احتيالية على سرقة سلسالَين من الذهب منهما، وفرّا إلى جهة مجهولة.
Advertisement
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها بغية كشف هوية المتورّطَين بعملية السرقة. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن الفاعلَيْن يستخدمان سيارة نوع "بي أم" لون أبيض عليها لوحة مزوّرة. تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهما، ومن بينهما المدعو:
م. م. (مواليد عام 1969، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة، ومقيم في بلدة سبلين.
بتاريخ 20-03-2024، داهمت دوريات الشعبة منزله الكائن في بلدة سبلين بعد التأكُّد من وجوده في داخله، وأوقفته، وضبطت سيارة الـ "بي. أم." المستخدمة في عمليات السرقة.
بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /40/ عملية سرقة بطريقة احتيالية بالاشتراك مع شخص آخر -العمل جارٍ لتوقيفه-، عن طريق توقيف المارّة، أو على متن سياراتهم في مختلف مناطق بيروت وجبل لبنان بحجّة تصريف مبلغ من الدولار إلى الليرة اللبنانية. وصرّح أنهما يستخدمان خفة يديهما، ويأخذان مبلغًا من المال من دون إدراك صاحب العلاقة، أو عبر أخذ الذّهب الذي يرتدونه من دون إدراكهم أيضا.
أجري المقتضى القانوني بحق (م. م.)، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثّاني.
لذلك، وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب ممن وقع ضحيّة أعماله وتعرف إليه، التوجه إلى فرع معلومات جبل لبنان في محلة جسر الباشا، أو الاتصال على الرقم: 513732 -01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
14:50 | 2024-03-23
23/03/2024 02:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
15:27 | 2024-03-23
23/03/2024 03:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
13:13 | 2024-03-23
23/03/2024 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
18:22 | 2024-03-23
23/03/2024 06:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
15:01 | 2024-03-23
23/03/2024 03:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:51 | 2024-03-24
الطوائف المسيحية في صيدا ودير القمر والشوف احتفلت بأحد الشعانين
08:39 | 2024-03-24
وصفه بـ"الخطير"... ماذا قال مسؤول إسرائيليّ بارز عن "حزب الله"؟
08:30 | 2024-03-24
فضل الله: هناك من يبخل بتقديم التعويضات إلى من قدموا أنفسهم لحماية الوطن
08:29 | 2024-03-24
دريان: التسويف في انتخاب رئيس انتحار مرفوض ونطالب المجلس بالقيام بواجبه الدستوري
08:28 | 2024-03-24
رحمة في قداس الشعانين: قتل الناس تحت الأنقاض وتحت بيوتهم من فعل الشيطان
08:09 | 2024-03-24
تحذير عاجل للمواطنين من وسيلة تنقل خطيرة... ما هي؟
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
24/03/2024 15:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
24/03/2024 15:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
24/03/2024 15:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24