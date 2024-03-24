نفّذ أكثر من 40 عملية سرقة في هذه المناطق... هل من وقع ضحيته؟

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد أن كثُرت عمليات السرقة بطريقة احتيالية ضمن مناطق بيروت وجبل لبنان والتي كان آخرها بتاريخ 10-03-2024، حيث ادعى أحد المواطنين أنه أثناء مروره على متن سيارته نوع "نيسان" برفقة زوجته في محلة جل الديب، اعترضت طريقه سيارة لون ابيض مجهولة باقي المواصفات، وترّجل منها شخصان، وأقدما بطريقة احتيالية على سرقة سلسالَين من الذهب منهما، وفرّا إلى جهة مجهولة.

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على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها بغية كشف هوية المتورّطَين بعملية السرقة. وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن الفاعلَيْن يستخدمان سيارة نوع "بي أم" لون أبيض عليها لوحة مزوّرة. تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهما، ومن بينهما المدعو:

م. م. (مواليد عام 1969، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة، ومقيم في بلدة سبلين.

بتاريخ 20-03-2024، داهمت دوريات الشعبة منزله الكائن في بلدة سبلين بعد التأكُّد من وجوده في داخله، وأوقفته، وضبطت سيارة الـ "بي. أم." المستخدمة في عمليات السرقة.



بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /40/ عملية سرقة بطريقة احتيالية بالاشتراك مع شخص آخر -العمل جارٍ لتوقيفه-، عن طريق توقيف المارّة، أو على متن سياراتهم في مختلف مناطق بيروت وجبل لبنان بحجّة تصريف مبلغ من الدولار إلى الليرة اللبنانية. وصرّح أنهما يستخدمان خفة يديهما، ويأخذان مبلغًا من المال من دون إدراك صاحب العلاقة، أو عبر أخذ الذّهب الذي يرتدونه من دون إدراكهم أيضا.



أجري المقتضى القانوني بحق (م. م.)، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثّاني.



لذلك، وبناء على إشارة القضاء، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب ممن وقع ضحيّة أعماله وتعرف إليه، التوجه إلى فرع معلومات جبل لبنان في محلة جسر الباشا، أو الاتصال على الرقم: 513732 -01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّة البلاغ التّالي: