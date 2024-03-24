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لبنان

توقيف مطلوب في طرابلس

Lebanon 24
24-03-2024 | 06:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش أوقفت ع.ك، المطلوب بجرم التعاطي والإتجار بالمخدرات ليل أمس، في منطقة حارة البرانية في طرابلس.
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