بالصورة... هذا ما تشهده مناطق لبنانيّة منذ الساعة الخامسة صباحاً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق منذ الساعة الخامسة من صباح اليوم، فوق راشيا الوادي والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وشبعا ودير العشاير عند الحدود اللبنانية - السورية، وصولاً إلى ضهر الاحمر وبيادر العدس وبكا وينطا.

Advertisement