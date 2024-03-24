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لبنان

بالصورة... هذا ما تشهده مناطق لبنانيّة منذ الساعة الخامسة صباحاً

Lebanon 24
24-03-2024 | 06:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق منذ الساعة الخامسة من صباح اليوم، فوق راشيا الوادي والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وشبعا ودير العشاير عند الحدود اللبنانية - السورية، وصولاً إلى ضهر الاحمر وبيادر العدس وبكا وينطا.
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