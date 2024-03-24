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لبنان

عزالدين: المقاومة بخير ومستمرّة

Lebanon 24
24-03-2024 | 06:56
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أقام قسم النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله"، لقاء موسعا في مدينة صور لرؤساء النقابات والروابط العمالية والفاعليات النقابية اللبنانية والفلسطينية في منطقة صور، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عزالدين وحضور مسؤول النقابات والعمال في منطقة جبل عامل الاولى وسام طفلا.
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وشدد عز الدين خلال كلمته على أن "المقاومة في لبنان هي جبهة اسناد ونصرة حقيقية لفلسطين وغزة، ولبنان لن يكون بمنأى وبمعزل عن تأثيرات القضية الفلسطينية والحرب على غزة، والمقاومة في أتم الجهوزية لاي تطور دراماتيكي يمكن ان يحصل على الصعيد الميداني"، مشيراً ان "العدو لا أمن ولا امان له". ونوه "بالصمود الاسطوري لاهلنا في غزة ومقاومتها الباسلة في وجه الاجرام الصهيوني، والحرب وان كان امدها طويلا في غزة لن يتمكن العدو من تحقيق اي انجاز ميداني سواء بقتل قادتها او بموضوع القدرات والامكانيات".

وقال: "المقاومة بخير وهي مستمرة ولن يستطيع العدو تحقيق اي انجاز او نصر. المقاومة تملك زمام المبادرة ويدها لا زالت هي العليا في الداخل رغم كل المآسي والمجازر".

وشدد على ان "الاميركي مأزوم ويعيش حالة من التناقض والارباك والنفاق، ولا يريد توسيع رقعة الحرب في المنطقة لانه اصبح على علم ان الكيان الصهيوني هش ومصيره الى زوال".

وكان حوار حول الواقع النقابي والعمالي في الجنوب وسبل تطويره وسن التشريعات اللازمة التي تساعد القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والعمالية على الاستمرار في ظل الواقع المرير الذي تعيشه البلاد.
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