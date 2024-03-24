Advertisement

لبنان

قبلان: التجارة السياسية على حساب العقيدة الوطنية عار

Lebanon 24
24-03-2024 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1178587-638468823830508406.png
Doc-P-1178587-638468823830508406.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "استهلاك الوقت وتطويق ظهر المقاومة يضرب صميم مصالح لبنان، والتجارة السياسية على حساب العقيدة الوطنية عار"، وقال في بيان: "المطلوب بزمن الصوم الذي يعني تطويب الذات وتقديس الإنسان أن يفهم البعض أنّ الإنقاذ الرئاسي على طريقة العداوة السياسية يضرب صميم الشراكة الميثاقية ويزيد من نفوذ واشنطن الخبيث ويصب بمشروع تذويبها للبلد، أما العجب فممن يعتقد بقداسة الإنسان ومع ذلك يصر على فصل ملف غزة ومذابحها عن ملف لبنان، رغم أن ما يجري هناك يرتبط أشد ارتباط بالغزوات الأميركية الصهيونية والتي لم تترك ضواحي موسكو من عصابات إرهابها العابر للدول، فضلاً عن أنّ ما تقوم به تل أبيب بقطاع غزة يهدد طبيعة الميزان القائم بين لبنان وتل أبيب". 
Advertisement

وتابع: "القضية ليست قضية ميول ثقافية ودينية بل فطرة إنسانية تعتقد بها كل الأديان والضمائر بالعالم، وهنا أقول: لا خطيئة وطنية أكبر من القطيعة السياسية وإدارة الظهر لأهم حرب سيادية يخوضها الثنائي المقاوم على الجبهة الجنوبية، والمطلوب ملاقاة الثنائي السيادي لا ملاقاة واشنطن والموفدين الدوليين بما يضمن الشراكة الوطنية بالجهد السيادي. وللبعض أقول: استهلاك الوقت وتطويق ظهر المقاومة يضرب صميم مصالح لبنان، والتجارة السياسية على حساب العقيدة الوطنية عار، والأكيد المطلق أنّ لبنان ليس قائمة طعام ولا ميدان رماية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2024-03-24
08:39 | 2024-03-24
08:30 | 2024-03-24
08:29 | 2024-03-24
08:28 | 2024-03-24
08:09 | 2024-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24