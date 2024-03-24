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لبنان

"أمل" أحيت ذكرى أحد شهدائها في عنقون

Lebanon 24
24-03-2024 | 07:10
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أقامت حر كة "أمل" احتفالا تكريميا لمناسبة ذكرى أربعين شهيدها حسن علي فروخ "ساجد"، في حسينية بلدة عنقون، "وفاء للدم الزكي، في حضور عائلة الشهيد، لفيف من رجال الدين، مفوض العام لجمعية" كشافة الرسالة الإسلامية" قاسم عبيد، قيادات حركية وكشفية، وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وحزبية وأهالي البلدة والجوار.
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وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ بلال قبيسي، عرض شريط فيديو يسرد سيرة حياة "الشهيد الجهادية".
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