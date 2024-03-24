17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
النبطية أحيت عيد الشعانين
Lebanon 24
24-03-2024
|
07:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
عمت قداديس عيد الشعانين كنائس النبطية، ففي كنيسة سيدة النجاة العجائبية في الكفور أقيمت الزياحات وجابت مسيرة باحة الكنيسة تقدمها حملة الصليب، وحمل الأطفال سعف النخيل وشموع العيد واغصان الزيتون، وترأس خوري الرعية الاب يوسف سمعان القداس العيد وقال في عظة: "نحيي عيد الشعانين بفرح وسرور ونسأل الله ان يخلص شعبنا من آلامه ومحنه. ما أحوجنا الى السلام يعم ارجاء المعمورة ونحن في لبنان احوج ما نكون الى المحبة والسرور والفرح في هذا العيد".
Advertisement
وفي كنيسة سيدة الانتقال للروم الكاثوليك، ترأس خوري الرعية الاب بول حنينة القداس وركز على الالفة والعيش المشترك والمحبة والمودة والتفاف الأطفال حول العائلة لصنع مجد الوطن من خلال أجيال المستقبل.
وفي دير مار انطونيوس، ترأس رئيس الدير الاب جوزيف سمعان القداس وقال في عظته: "تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحدث الشعانين، وهو دخول الرب يسوع الى أورشليم لآخر مرة قبل آلامه وصلبه. يحمل هذا الحدث معانٍ كثيرة نذكر منها التواضع، المحبة والسلام، آملين ان تتحقق هذه المعاني في كل واحد منا. هو فصح الموت عن الخطيئة بالتوبة وقيامة القلوب لحياة جديدة، مع كل ما يحمل من سلام فينا وحولنا. انه سرّ العبور الفصحي الى حياة النعمة والتجدد في حياتنا الشخصية والعائلية والاجتماعية، كما وفي حياتنا والوطنية".
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
14:50 | 2024-03-23
23/03/2024 02:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
15:27 | 2024-03-23
23/03/2024 03:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
13:13 | 2024-03-23
23/03/2024 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
18:22 | 2024-03-23
23/03/2024 06:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
15:01 | 2024-03-23
23/03/2024 03:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:51 | 2024-03-24
الطوائف المسيحية في صيدا ودير القمر والشوف احتفلت بأحد الشعانين
08:39 | 2024-03-24
وصفه بـ"الخطير"... ماذا قال مسؤول إسرائيليّ بارز عن "حزب الله"؟
08:30 | 2024-03-24
فضل الله: هناك من يبخل بتقديم التعويضات إلى من قدموا أنفسهم لحماية الوطن
08:29 | 2024-03-24
دريان: التسويف في انتخاب رئيس انتحار مرفوض ونطالب المجلس بالقيام بواجبه الدستوري
08:28 | 2024-03-24
رحمة في قداس الشعانين: قتل الناس تحت الأنقاض وتحت بيوتهم من فعل الشيطان
08:09 | 2024-03-24
تحذير عاجل للمواطنين من وسيلة تنقل خطيرة... ما هي؟
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
24/03/2024 15:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
24/03/2024 15:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
24/03/2024 15:04:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24