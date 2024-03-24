النبطية أحيت عيد الشعانين

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عمت قداديس عيد الشعانين كنائس النبطية، ففي كنيسة سيدة النجاة العجائبية في الكفور أقيمت الزياحات وجابت مسيرة باحة الكنيسة تقدمها حملة الصليب، وحمل الأطفال سعف النخيل وشموع العيد واغصان الزيتون، وترأس خوري الرعية الاب يوسف سمعان القداس العيد وقال في عظة: "نحيي عيد الشعانين بفرح وسرور ونسأل الله ان يخلص شعبنا من آلامه ومحنه. ما أحوجنا الى السلام يعم ارجاء المعمورة ونحن في لبنان احوج ما نكون الى المحبة والسرور والفرح في هذا العيد".وفي كنيسة سيدة الانتقال للروم الكاثوليك، ترأس خوري الرعية الاب بول حنينة القداس وركز على الالفة والعيش المشترك والمحبة والمودة والتفاف الأطفال حول العائلة لصنع مجد الوطن من خلال أجيال المستقبل.وفي دير مار انطونيوس، ترأس رئيس الدير الاب جوزيف سمعان القداس وقال في عظته: "تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحدث الشعانين، وهو دخول الرب يسوع الى أورشليم لآخر مرة قبل آلامه وصلبه. يحمل هذا الحدث معانٍ كثيرة نذكر منها التواضع، المحبة والسلام، آملين ان تتحقق هذه المعاني في كل واحد منا. هو فصح الموت عن الخطيئة بالتوبة وقيامة القلوب لحياة جديدة، مع كل ما يحمل من سلام فينا وحولنا. انه سرّ العبور الفصحي الى حياة النعمة والتجدد في حياتنا الشخصية والعائلية والاجتماعية، كما وفي حياتنا والوطنية".