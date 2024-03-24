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لبنان

تحذير عاجل للمواطنين من وسيلة تنقل خطيرة... ما هي؟

Lebanon 24
24-03-2024 | 08:09
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حذرت جمعية "اليازا" من "خطورة استخدام التوك توك كوسيلة للنقل، حيث تشهد الطرق يوميا حوادث مرورية مروعة".

وقالت في بيان: "هذا الواقع يعكس تحديات كبيرة تواجه سلامة الطرق والنقل العام في بلادنا. بغض النظر عن الأسباب التي تقف وراء هذه الحوادث، فإن اليازا ترى أنه من واجبها تسليط الضوء على المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها استخدام التوك توك. فهذه المركبات تصنع للتجول بسرعات متدنية وهي خفيفة الوزن، وتفتقر إلى الشروط اللازمة للسلامة العامة، فهي على سبيل المثال تفتقر إلى الدعامات الحديدية التي تحمي عند الاصطدامات وتفتقر أيضا إلى أحزمة الأمان".
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وأضافت: "رغم هذه النقائص، فإن العديد من الأشخاص يستخدمونها بسرعات مرتفعة دون مراعاة المخاطر المحتملة كالحفر والمطبات".

كما طلبت اليازا من جميع أفراد المجتمع "الابتعاد عن استخدام التوك توك كوسيلة للنقل والتوجه نحو وسائل نقل آمنة ومرخصة"، ودعت الجهات المعنية إلى "تشديد الرقابة على استخدام التوك توك وتطبيق القوانين بشكل صارم، وتوفير بدائل آمنة ومريحة للنقل العام... 24 اذار 2024".
 
 
 
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