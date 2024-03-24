17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رحمة في قداس الشعانين: قتل الناس تحت الأنقاض وتحت بيوتهم من فعل الشيطان
Lebanon 24
24-03-2024
|
08:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس راعي أبرشية دير الاحمر والبقاع الشمالي المطران حنا رحمة، قداس وزياح أحد الشعانين، في كاتدرائية مار جرجس في بلدة دير الأحمر، وعاونه المونسينيور بول كيروز ولفيف من الكهنة.
ورأى رحمة في عظته أن "كل الحروب هي إحدى نتائج خطايا وصنع البشر، لأننا لم نتعرف بعمق على تعاليم السيد المسيح الإله الآتي من مهد الملوكية الحقيقية، الذي قام من بين الاموات".
Advertisement
وأضاف: "أن تقتل الناس تحت الأنقاض وتحت منازلهم وبيوتهم هذا من فعل الشيطان، وليس من أفعال الإسلام والمسيحية واليهودية، فالمسيح هو الحياة، وهو الذي بُعث إلى الحياة، وهو الذي قال لنا تعالوا إلى الحياة، هذه الرسالة هي التي تصنع الحياة والمجتمعات والقيم، وخصوصا أن رجال الدين يشاركون بالحرب والدمار، ويسوع الملك الحقيقي هو الذي يخلصنا من الموت. حمى الله لبنان وأبعد عنه كل سوء".
وانطلقت بعد القداس مسيرة في باحة المطرانية تقدمها حملة الصليب، وحمل الأطفال سعف النخيل وشموع العيد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
Lebanon 24
مفاجأة لمواطنين في لبنان.. شركة "تطردهم وتوقف تأمينهم"!
15:27 | 2024-03-23
23/03/2024 03:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
Lebanon 24
توتر كبير في الضاحية.. فيديو يوثق والرصاص كثيف!
14:50 | 2024-03-23
23/03/2024 02:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
Lebanon 24
فيديو مريب من داخل مستشفى في بيروت.. شاهدوا ما جرى!
13:13 | 2024-03-23
23/03/2024 01:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
Lebanon 24
بدت متعبة على فراش المرض.. ممثلة لبنانية نقلت الى المستشفى 6 مرّات! (صور)
15:01 | 2024-03-23
23/03/2024 03:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
Lebanon 24
هجوم إسرائيلي يستهدف بعلبك.. وصورٌ أولية من مكان القصف
18:22 | 2024-03-23
23/03/2024 06:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:20 | 2024-03-24
بيان من الجيش الإسرائيلي حول عملياته في لبنان.. هذا ما أعلنه
12:10 | 2024-03-24
شهيد جديد للحزب.. إليكم هويته
12:04 | 2024-03-24
بالصواريخ.. حزب الله يستهدف موقعًا عسكريًا اسرائيليًا
11:56 | 2024-03-24
بعقليني في قداس الشعانين: للسير وراء المخلص واهب العطايا والخلاص
11:54 | 2024-03-24
البعث أدان هجوم موسكو: صورةً حقيقيةً عن النازية الجديدة
11:52 | 2024-03-24
أبو فاعور: نقاشات الرئاسة لا تعدو كونها تمارين نظريّة
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
24/03/2024 18:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
24/03/2024 18:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
24/03/2024 18:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24