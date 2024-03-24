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لبنان

رحمة في قداس الشعانين: قتل الناس تحت الأنقاض وتحت بيوتهم من فعل الشيطان

Lebanon 24
24-03-2024 | 08:28
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ترأس راعي أبرشية دير الاحمر والبقاع الشمالي المطران حنا رحمة، قداس وزياح أحد الشعانين، في كاتدرائية مار جرجس في بلدة دير الأحمر، وعاونه المونسينيور بول كيروز ولفيف من الكهنة.

ورأى رحمة في عظته أن "كل الحروب هي إحدى  نتائج خطايا وصنع البشر، لأننا لم نتعرف بعمق على تعاليم السيد المسيح الإله الآتي من مهد الملوكية الحقيقية، الذي قام من بين الاموات".
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وأضاف: "أن تقتل الناس تحت الأنقاض وتحت منازلهم وبيوتهم هذا من فعل الشيطان، وليس من أفعال الإسلام والمسيحية واليهودية، فالمسيح هو الحياة، وهو الذي بُعث إلى الحياة، وهو الذي قال لنا تعالوا إلى الحياة، هذه الرسالة هي التي تصنع الحياة والمجتمعات والقيم، وخصوصا أن رجال الدين يشاركون بالحرب والدمار، ويسوع الملك الحقيقي هو الذي يخلصنا من الموت. حمى الله لبنان وأبعد عنه كل سوء".

وانطلقت بعد القداس مسيرة في باحة المطرانية تقدمها حملة الصليب، وحمل الأطفال سعف النخيل وشموع العيد.
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