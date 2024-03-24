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حذّر رئيس مجلس الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة جيورا زالتس، في مقابلته مع إذاعة "FM103" الإسرائيلية، من "أزمة في الشمال قد تستمرّ لسنوات عديدة"، منتقداً أداء الحكومة الإسرائيلية بشأن الجبهة مع لبنان.وقال زالتس: "نشعر أننا متروكون، وهذا واقع لا يمكن القبول به"، في تعليقه على الهجوم الكبير الذي نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه الجولان المحتل فجراً، مستنكراً "غياب أي خطّة للحكومة للتعامل مع التهديدات"، وعدم تنفيذ الوعود التي قطعت لهم.وشدّد زالتس على أنّ "حزب الله هو التحدي الأقوى والأكبر والأخطر"، متوجهاً إلى المسؤولين الإسرائيليين بالقول إنّه "لأجل ذلك، لا يمكنكم التعامل مع الشمال على أنّه ساحة جانبية". (الميادين)