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لبنان

حادث سير مروّع... سيارة انحرفت عن الأوتوستراد وسقطت إلى جانب الطريق (صورة)

Lebanon 24
24-03-2024 | 09:01
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انحرفت سيارة من نوع "مرسيدس" عن أوتوستراد بزال في عكار، وسقطت داخل أرض مُحاذية، إلى جانب الطريق.
 
 
وقد عمل عناصر من الجيش على نقل جريحين الى مستشفى الحبتور الحكومي، وحالتهما مستقرّة.
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بزال

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