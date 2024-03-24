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لبنان
المجلس الأرثوذكسي: لعدم إبقاء لبنان ساحة مفتوحة للصراعات
Lebanon 24
24-03-2024
|
09:25
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استنكر المجلس الوطني الأرثوذكسي، في بيان، "العمل الارهابي المنظم الذي وقع في موسكو ، فالمنفذون والمخططون معروفون، ولا يرف لهم جفن، وهم يطلقون النار على الأبرياء والعزل ويقتلونهم علنا، وهذا ما يشير إلى الخطر الكبير الذي تعيشه منطقتنا العربية، ويمكن ان نراه في المستقبل في دول اخرى، ويتزامن مع ما يحصل في غزة وجريمة الابادة للشعب الفلسطيني التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني، نرى فيه الوتيرة نفسها والمخطط والمنفذ واحد".
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وأعلن توجيهه برقية تعزية الى الدولة الروسية الاتحادية باسم الشعب اللبناني والانسانية، مؤكدا "الوقوف إلى جانب الدولة الروسية الصديقة"، ولافتا الى ان "المخطط الجديد للعالم تقسيمه إلى دويلات صغيرة تسيطر عليها الدول الكبرى وتعيدها الى قبائل تتصارع في ما بينها، والرابح واحد هو العدو للإنسانية وللحريات والمعتقدات الدينية المتنوعة. نحن لنا ملء الثقة بالرئيس فلاديمير بوتين بأنه قادر على استعادة الدور القوي في العالم، والمطلوب اعادة النظام الروسي إلى القيصرية والإمبراطورية لحماية شعبه وتحصين جدار الدولة من الاستغلال والتقسيم".
وتوجه إلى كافة المسؤولين السياسيين في لبنان، محذراً من "ابقاء لبنان ساحة مفتوحة للصراعات الدولية والاقليمية، فوطننا ليس لعبة حرب وشد حبال ومزايدات سياسية وعرض عضلات وهمية، والمطلوب من كافة نواب الامة وجميع التكتلات السياسية الإسراع بانهاء هذا الاستحقاق الرئاسي، ولنأت بنواب جدد وطنيين حقيقيين يقومون بدورهم الوطني تجاه شعبهم ودولتهم"، معربا عن تخوفه من "العودة الى الحرب الاهلية إذا استمر الفراغ الدستوري والحكومي".
وأكد ان "وطننا اليوم بحاجة ماسة الى تعديل في النظام بعيداً عن مصالح وصراعات الطوائف والمذاهب، أي الخروج من النظام الطائفي إلى نظام ديموقراطي عادل يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الشعب الواحد، وايقاف هذا النزيف والحقد بين جميع مكونات المجتمع اللبناني".
وختم: "كفى استهزاء باللبنانيين، وكفى عنتريات، فالوطن لم يعد قادرا على البقاء بمهب الريح، والحل يكون بالوحدة الوطنية بين جميع ابناء الوطن".
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