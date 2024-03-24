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لبنان

الكورة وعكار احتفلت بالشعانين

Lebanon 24
24-03-2024 | 09:28
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احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي  بأحد الشعانين، حيث أقيمت الزياحات والقداديس في مختلف كنائس قضاء الكورة، للمناسبة.

ففي كنيسة مارجرجس في بلدة برسا، ترأس الكاهن جوزيف عنداري القداس الاحتفالي، في حضور المؤمنين. 
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وفي ختام القداس، أقيم الزياح حول الكنيسة، تخلله التراتيل والصلوات،  وحمل الأطفال الشموع وأغصان الزيتونة وسعف النخل.

وترأس كاهن رعية مارجرجس في بلدة راسمسقا الكاهن راشد  شويري القداس الاحتفالي.

ثم ألقى الكاهن شويري عظة تناول فيها معنى الشعانين، مشددا على "أهمية التواضع والمحبة". وفي الختام شارك المؤمنون بالزياح حول الكنيسة.
 
 
واحتفلت الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي في عكار بأحد الشعانين، فأقيمت القداديس وزياحات العيد، وحمل الاطفال سعف النخيل وشموعهم المزينة بأغصان الزيتون وطافوا مع اهاليهم في زياحات في الباحات الخارجية في كنائس القبيات وعندقت ومنجز والتليل ودير جنين وبقرزلا وحلبا ومنيارة وممنع وخريبة الجرد وبيت ملات.
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